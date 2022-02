Una giornata indimenticabile per l’Italia della staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito a strappare una storica medaglia d'argento (la prima assegnata in questa specialità olimpica). Gli azzurri hanno tagliato il traguardo alle spalle di Cina, e prima di Ungheria e Canada.

Italia argento al fotofinish nella staffetta mista! Rivivi la gara

Dopo un repentino restart (Canada e Ungheria coinvolte nella caduta sulla prima curva), Martina Valcepina prende subito al testa del treno finalista. Tornati in coda nel segmento percorso da Fontana, Sighel e Cassinelli, succede il miracolo: Canada e Ungheria si tamponano in curva e spianano la strada per l’argento azzurro. Proprio sul finale Pietro Sighel, l'ultimo staffettista, prova persino ad insidiare la prima posizione occupata dal cinese Wu Daijing, sfiorando l'impresa.

Questo successo marca inoltre una pietra miliare nella storia dello short track: Arianna Fontana vince la nona medaglia olimpica in carriera nello short track che diventa l’atleta sia al maschile sia al femminile con più medaglie nella storia delle Olimpiadi nello short track.

1. CINA 2:37.348 2. ITALIA 2:37.364 3. UNGHERIA 2:40.900 4. CANADA PEN

La cronaca dei quarti di finale

Il plotone azzurro era riuscito ad agganciare la finalissima qualificandosi per due volte in seconda posizione nei quarti di finale e nelle semifinali. Al primo step, il quartetto composto da Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli ha strappato il pass per le semifinali con una gara di pazienza e cinismo. A scandire il ritmo sin dall'inizio è stata proprio la 31enne campionessa valtellinese, brava nell'attaccarsi al treno cinese senza mollare un centimetro.

La Corea del Sud prova ad insidiare la staffetta azzurra a metà gara, nel secondo segmento percorso da Fontana e Valcepina, ma una formidabile accelerazione di Yuri Confortola risponde all'attacco esterno degli asiatici. La Corea del Sud, proprio sul finale, crolla in curva. Gli azzurri chiudono con un crono di 2:38.308 dietro al 2:37.535 dei cinesi. Eliminazione a sorpresa per la Corea del Sud, che con 2:48.308 non riesce a qualificarsi tra le migliori terze.

La cronaca delle semifinali

In semifinale, i pattinatori azzurri hanno potuto contare sulla dinamite di Pietro Sighel, rientrato dalle batterie dei 1000 maschili. L’Italia si è qualificata dietro a un imprendibile Canada, dopo la caduta clamorosa di Suzanne Schulting alle curve iniziali. Con l’Olanda fuori dai giochi, la staffetta azzurra è riuscita a gestire la spinta del kazakistan, qualificandosi col secondo crono complessivo, 2:36.895, valido per il record italiano. Nella seconda semifinale succede di tutto: Ungheria e Stati Uniti tagliano il traguardo per primi, ma una review a fine gara permette alla Cina di avanzare a braccetto con l’Ungheria.

