Short Track

PyeongChang 2018: Arianna Fontana è leggenda, bronzo nei 1000 metri

Dopo l'oro nei 500 metri e l'argento in staffetta, Arianna Fontana conquista uno straordinario bronzo nei 1000 metri: Per lei è l'ottava medaglia olimpica in carriera: è l'italiana più vincente di sempre negli sport invernali e la più vincente di sempre a livello mondiale nello Short Track.

00:02:11, 2 ore fa