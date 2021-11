Short Track

Short track, Arianna Fontana: "Vittoria in Coppa del Mondo? Non sono al 100%, il vero obiettivo è Pechino"

SHORT TRACK - Arianna Fontana è ospite di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi nella seconda puntata di "Poligono 360". La campionessa azzurra racconta il successo nella Coppa del Mondo dei 500 metri, frutto di quattro podi in quattro gare e tesse le lodi dell'intera squadra. Ma svela che il suo obiettivo è tornare sul podio olimpico per la quinta edizione di fila, per centrare nuovi record.

00:11:34, 2 ore fa