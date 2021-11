Skeleton

Margaglio storica: l'Italia si sblocca nello skeleton

SKELETON - Nella seconda puntata di "Poligono 360" c'è il doveroso spazio anche per Valentina Margaglio, che con il terzo posto di Igls ha conquistato il primo storico podio italiano in questa disciplina. E la speranza è che non sia un caso isolato.

00:03:34, 8 minuti fa