Nel budello del Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing, Amedeo Bagnis e Matteo Gaspari concludono le prime due manche dello Skeleton maschile con risultati tutto sommato buoni. Bagnis è infatti all'11° posto provvisorio, dopo aver fatto registrare i crono di 1'01''05 e 1'01''19, con qualche errore nelle ultime curve e un po' di lavoro extra necessario durante la fase di guida, ma ottima spinta. Gaspari si piazza invece quattro posizioni dietro all'altro azzurro, con 1'01''20 nella prima manche e 1'01''31 nella seconda.

In testa c'è invece il tedesco Christopher Grotheer, col crono complessivo di 2'00''33 (1'00''00 nella prima manche, record del tracciato). Il campione del mondo 2020-21 dà spettacolo e punta decisamente alla prima medaglia olimpica, dopo il 6° posto di Pyeongchang 2018. I suoi principali rivali sono infatti staccatissimi. Martins Dukurs (Lettonia) paga 91 centesimi di ritardo e dovrà migliorare sensibilmente per mettersi al collo la tanto agognata medaglia olimpica. Suo fratello, Tomass, è a 1''22 dal leader, mentre il campione olimpico in carica, il coreano Yun Sung-bin, accumula ben 2''10 secondi di ritardo e sembra già fuori dal discorso medaglie.

Le altre due batterie dello Skeleton maschile si disputeranno l'11 febbraio, dalle ore 13:20 italiane. Dalle 02:30 partirà invece la competizione femminile, con l'azzurra Valentina Margaglio a caccia di un importante risultato a Cinque Cerchi dopo il bronzo conquistato agli Europei di Sankt Moritz neanche un mese fa, alle spalle di Kimberley Bos (Paesi Bassi), oro in 2'17''62, e Janine Flock (Austria), argento col crono di 2'18''36.

