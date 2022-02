Si è conclusa la manche finale del singolo maschile di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing la Germania ha festeggiato una doppietta folgorante, targata Christopher Grotheer e Axel Jungk. Al gradino più basso del podio troviamo il padrone di casa Yan Wengang. Tra gli azzurri si è particolarmente distinto Amedeo Bagnis. Il nativo di Tricerro ha chiuso in 11a posizione confermando il trend di crescita dell'ultimo anno. Dopotutto, il racer 22enne si è cimentato nella disciplina dello skeleton solo 3 anni fa, abbandonando l'atletica leggera... Anche Mattia Gaspari ha chiuso la manche finale con una prestazione di tutto rispetto: il 28enne di Piave di Cadore si è classificato in 14a posizione.

Pechino 2022

La cronaca di terza e quarta manche

Il tedesco Christopher Grotheer, dopo due prime manche impeccabili, si era portato in testa al gruppone con ben 7 decimi di vantaggio sul connazionale Jungk. Al di sotto delle prime due posizioni però, è sempre stata gran bagarre. Specialmente durante le ultime due manche, caratterizzate da discese sul filo del rasoio.

A piazzare la zampata nel corso della penultima discesa è il russo Tretiakov, che balza dalla quinta alla terza posizione con un tempo da urlo. Grotheer invece ne approfitta per piazzare un altro decimo tra lui e l'inseguitore Jungk. Troppo sporche le discese degli azzurri Bagnis e Gaspari: entrambi vanificano i loro sforzi nella parte finale del segmento.

Nella manche finale gli azzurri si difendono con i denti: Gaspari conclude in crescendo con un 4:05.03 che gli permette di scavalcare il britannico Matt Weston e agganciare la 14a posizione finale. Bagnis invece la spunta di un solo centesimo sul coreano Yun, difendendo una undicesima posizione che, a soli 22 anni, vale oro. 4:04.08 il tempo finale per il vercellese.

Christopher Grotheer Credit Foto Getty Images

Nell'ultima discesa si rinnova il duello tra Yan Wengang (4:01.77) e Alexander Tretiakov (4:01.99), col cinese che effettua il controsorpasso per regalare alla Cina la prima medaglia olimpica di sempre in uno sport sul budello. A fare la storia poi, tocca alla Germania. I tedeschi, strano ma vero, non erano mai saliti sul podio maschile dello skeleton. Grotheer e Jungk sfatano il tabù consoldiando una doppietta epocale. Grotheer si aggiudica l'oro in 4:01.01, Jungk l'argento in 4:01.67.

