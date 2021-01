Le sprint sono il pane di Kevin Fischnaller. L’azzurro trova il suo secondo podio stagionale nel format non olimpico nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: sul catino austriaco di Igls arriva una spettacolare seconda piazza alle spalle di Semen Pavlichenko. Prova perfetta quella di Fischnaller, che ha pennellato le curve del budello di Innsbruck: purtroppo però sono mancati 80 millesimi in chiave vittoria. Per lui quarto podio della carriera a livello individuale. Come detto, vittoria per il russo Pavlichenko, che già ieri aveva ben impressionato nella gara classica del singolo: 32.341 il suo crono. Deve accontentarsi della terza piazza il già trionfatore della sfera di cristallo Felix Loch, staccato di 87 millesimi. Completano la top-5 David Gleirscher e Max Langenhan. Qualche imperfezione di troppo, così com’era già accaduto ieri, per Dominik Fischnaller che chiude sesto a 185 millesimi di distacco dal vincitore.