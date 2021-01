Slittino

Königssee, Demchenko esce male dalla curva e si ribalta

Slittino - Mondiali amari per Viktoriia Demchenko, figlia del grande Albert: la russa sbaglia l'uscita da una curva, si intraversa, si fa sballottare sulle sponde del tracciato fino a ribaltarsi e a farsi un tratto sul ghiaccio a pancia ingiù. Fortunatamente per lei non si fa nulla e quando la velocità cala riesce a rigirarsi, fermarsi e uscire sulle sue gambe dal tracciato.

