Avevamo presentato il British Open come evento aperto a grandi sorprese e in effetti, almeno fino alle semifinali, i risultati imprevedibili sono stati non l’eccezione ma la regola. La finale però era stata conquistata da due giocatori che, seppur non tra i più attesi, di certo non sono arrivati a disputarla per caso. L’inglese Gary Wilson, numero 33 dell’attuale ranking mondiale, è infatti un ex semifinalista al Crucible che ha già disputato una finale di torneo full ranking ed è stato numero 17 della classifica. Il suo avversario, il gallese Mark Williams, è già da tempo uno dei più grandi giocatori di sempre anche se all’inizio dei tornei non viene mai considerato uno dei favoriti per il suo atteggiamento sbarazzino e quasi disinteressato. E in effetti anche in questo evento l’approccio del tre volte campione del mondo è stato il solito, almeno fino all’atto conclusivo del torneo. Introdotto eccezionalmente dalla canzone ‘I’m So Excited’ delle Pointer Sisters (una gag nata durane un’intervista dei giorni scorsi) Williams ha però giocato la finale con grande attenzione e concentrazione, sciorinando il suo solito gioco di classe ma arricchendolo con serie di grande qualità. Arivato alla finale con un best di serie da appena 73 punti, il nuovo campione del British Open ha infatti realizzato tre serie superiori ad essa, tra cui due centoni. Un centone lo ha realizzato anche Wilson, che ovviamente sarà deluso per il risultato ma che chiude positivamente un torneo per lui importante dopo la tribolata stagione scorsa.

La finale

Dopo due frame iniziali di studio per l’1-1 in partenza, è stato Williams ad alzare l’asticella aggiudicandosi il terzo frame con il suo primo centone del torneo, una serie da 111. Però c’è stata subito la risposta di Wilson, che si è aggiudicato il quarto frame per andare alla pausa in parità e poi ha realizzato un centone al rientro per il suo primo vantaggio nel match. A quel punto è toccato a Williams aggiudicarsi due frame di fila, il primo più frammentario e il secondo in meno di 10 minuti con una serie da 75. L’ottavo frame è stato nettamente il più lungo del match con i suoi quasi 33 minuti ed è stato vinto da Wilson, che è tornato in parità a quota 4 con il traguardo posto a 6. A quel punto però c’è stato l’allungo decisivo di Williams, che nel nono frame ha piazzato una meravigliosa serie da 115, la migliore del match, e poi ha chiuso sul 6-4 in suo favore controllando il decimo per aggiudicarsi il torneo. Nel complesso una gran bella finale, con risultato sempre in bilico e gioco di qualità da parte di entrambi.

I numeri

Per Mark Williams si tratta del ventiquattresimo titolo full ranking in carriera, un dato che lo conferma al quinto posto di questa particolare graduatoria dietro solo a Ronnie O’Sullivan, Stephen Hendry, John Higgins e Steve Davis, Il gallese porta a casa anche il ricco primo premio da 100 mila sterline, decisamente alto per un evento di questa tipologia e con questo format. Inoltre con questo risultato torna nella top 10 del ranking mondiale, per la precisione all’ottavo posto ma molto vicino al settimo di Higgins. Per Gary Wilson arriva la seconda finale persa in altrettante giocate anche se, come detto, per lui questo risultato significa poter voltare pagina dopo una deludente stagione 2020-21. All’atto pratico, per l’inglese arrivano un premio da 45 mila sterline e un piccolo scatto in classifica mondiale fino alla posizione 28.

Bentornato British Open

Come già detto in fase di presentazione, questo nuovo torneo riprendeva nome ed albo d’oro di un glorioso evento che si era disputato tra i primi anni ’80 e la metà degli anni 2000. Detto che la cosa è sembrata da subito una forzatura e tale è rimasta, la vera perplessità riguardava il format di gioco con match al meglio dei 5 frame fino agli ottavi ed incontri che si allungavano di poco da lì in poi. La stessa finale su singola sessione sembrava una nota stonata, almeno alla vigilia. In realtà l’evento è stato decisamente piacevole, forse anche perché si trattava del primo torneo televisivo dopo la lunga off-season quindi la fame di snooker era tanta. Siamo tutti d’accordo che il format così breve non favorisce lo sviluppo ideale per gli incontri ma il lato positivo è che tutti i match sono sempre aperti, e infatti abbiamo assistito a un numero spropositato di frame decisivi e a tantissime rimonte del giocatore ormai con le spalle al muro. Per quanto riguarda il gioco, il numero di centoni è stato decisamente basso ma ci sono stati ben due 147, uno di Higgins e uno di Carter. E la finale è stata bella e combattuta, con gioco brillante e serie di qualità. Insomma, almeno per il sottoscritto un torneo sicuramente promosso, in attesa che magari trovi una sua identità più definita.

Appuntamento a ottobre

Saltato a Settembre il Turkish Masters che verrà recuperato a Marzo 2022, il prossimo torneo televisivo sarà il Northern Ireland Trophy di Ottobre. L’evento tornerà a disputarsi nella sua sede naturale di Belfast e come gli altri tornei della Home Nation Series avrà un piccolo cambiamento di format rispetto agli scorsi anni. Ma ne parleremo a suo tempo, quando lo vedremo su discovery+ e sui canali TV di Eurosport a partire dal 9 Ottobre.

