Snooker

Snooker, European Masters - Trump la chiude col centone contro Higginson: è già il secondo in questo torneo

SNOOKER - Dopo un buon inizio, Trump ha lasciato rientrare in partita Higginson ma l'ha poi sconfitto per 5-3 ottenendo così il suo terzo successo in altrettanti match. L'ultima serie è la migliore di giornata: 103 a chiudere l'8° frame con il secondo centone della sua stagione.

00:02:48, 19 minuti fa