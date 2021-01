Snooker

German Masters - Ford ancora in confusione e chiede il timeout sullo 0-3 contro Lisowski

SNOOKER - Terzo frame non perfetto per entrambi i giocatori, ma Ford sbaglia di più e lascia il 3-0 a Lisowski. A quel punto, dopo diversi errori, Ford non può che chiudere il time out per ritrovare le giuste idee.

