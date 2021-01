Snooker

German Masters - Trump e Hawkins si sfidano a suon di centoni: altro 100 di Trump

SNOOKER - Ancora tutto in bilico tra Trump e Hawkins che sono in perfetta parità, anche sui centoni con il quarto di fila tra i due nella semifinale per accedere all'ultimo atto del German Masters.

00:02:28, 22 Visualizzazioni, 37 minuti fa