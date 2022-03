Snooker

Snooker, Gilbilterra Open - Che storia e che sorpresa! Milkins batte Wilson e vince il titolo

SNOOKER - Prima di questo torneo era il numero 43 del mondo e aveva vinto solo 3 gare nel 2022. In Gibilterra, però, Robert Milkins si è trasformato: 7 vittorie in due giorni e per lui arriva il primo titolo Full Ranking in carriera. Finalissima vinta contro Wilson per 4-2 e grande emozione nel finale.

