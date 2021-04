Snooker

Snooker, Mondiali - Fuori campo di Carter: la rossa vola via dal tavolo

MONDIALI - Sembrava anche un colpo facile per Carter, durante il match contro Junxu, ma la stoccata del britannico fa volare via la rossa fuori dal tavolo. Colpo negativo per Carter che si becca anche una penaltià.

00:00:51, 2 ore fa