Snooker

Northern Ireland Open: John Higgins sigilla con una serie da 90 la vittoria su Bing Tao e vola in finale con Allen

SNOOKER - John Higgins si è qualificato per la finale del Northern Ireland Open 2021 dopo aver battuto il cinese Yan Bingtao 2-6 in semifinale, prendendosi la sua rivincita dopo la sconfitta nella finale del Masters della scorsa stagione. Lo scozzese sfiderà Mark Allen nella finalissima in programma domenica sera.

00:02:10, un' ora fa