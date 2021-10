Snooker

Snooker, Northern Ireland Open - O'Sullivan a colpi di cannone: Burden finisce ko

SNOOKER - Avanti Ronnie O'Sullivan che batte in 5 frame Burden. Vittoria, possiamo dire, comoda contro il n° 118 del mondo, anche se - è doveroso dirlo - non ci sono state tante serie di qualità per il 6 volte campione del mondo. La miglior serie di O'Sullivan è stata quella da 70 finale (con tre mezzi centoni).

00:01:53, un' ora fa