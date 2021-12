Snooker

Snooker, Scottish Open - Georgiou: "Perderò con O'Sullivan? È uno dei più forti della storia, ci sta"

SNOOKER - Intervistato prima del match, Georgiou la prende già con filosofia nell'incontrare subito O'Sullivan. L'atleta ciproita è uno di quei giocatori non professionisti, ma che ricevano una wild card ogni tanto: "Se sono qui, lo sono per un merito sportivo. Non è che qualcuno fa beneficenza nel chiamarmi ai tavoli di snooker".

00:02:02, 40 minuti fa