Snooker

Snooker, Scottish Open - "Ma che giocata ha fatto?" Traversino attacco-difesa di O'Sullivan

SNOOKER - La partita contro Hang non decollava, ma O'Sullivan sa sempre come uscirsene con colpi da fuoriclasse. Da posizione impossibile si inventa un colpo attacco-difesa con il traversino che manda in visibilio il nostro Campagna al commento.

00:00:56, 10 minuti fa