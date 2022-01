Snooker

Shoot Out. Selby vince contro Slessor con 2 minuti di margine

SHOOT OUT - Selby si ritrova con un grande vantaggio e gioco in mano. Sbaglia a 2 minuti dalla fine e l'avversario gli dà partita vinta perché sa che im così poco tempo non riuscirà a recuperare 50 punti.

00:09:14, un' ora fa