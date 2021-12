Snooker

Snooker, UK Championship - O'Sullivan on fire! Serie da 120 e centone n° 1123 in carriera

SNOOKER - O'Sullivan accede ai quarti di finale dopo aver battuto in rimonta il thailandese Saengkham. Ultima serie da 120, non è ripulitura totale ma vale il centone n° 1123 in carriera. Ora attende il vincente della sfida Kyren Wilson-Woollaston.

00:01:31, un' ora fa