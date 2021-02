Snooker

Welsh Open - Magia o fortuna? Il Fluke ad effetto di Bingham

SNOOKER - È successo ben due anni fa (17 febbraio 2019), con gli applausi scroscianti del pubblico di Newport in Galles. Bingham piazzò un colpo ad effetto di difficile comprensione, toccando una rossa per buttare giù un'altra rossa. Fu un colpo di magia assoluta o fortuna sfacciata per il giocatore di Basildon?

00:00:22, 2 Visualizzazioni, un' ora fa