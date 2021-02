Snooker

Welsh Open - Jordan Brown: "Sapevo che un giorno avrei potuto vincere un trofeo così"

SNOOKER - Felicissimo Jordan Brown per aver vinto il Welsh Open e per averlo fatto contro una leggenda come O'Sullivan. Un po' emozionato il giocatore nordirlandese che spiega anche il percorso fatto per arrivare alla finale di Newport, con l'amico e compagno di allenamenti Mark Allen a fare il tifo per lui.

00:04:58, 1 Visualizzazioni, 29 minuti fa