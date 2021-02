Snooker

Welsh Open - Jordan Brown non trema: batte O'Sullivan in finale, il trofeo è suo

SNOOKER - Altro che 9-0 per O'Sullivan. Il campione del mondo in carica si deve arrendere alla sorpresa del torneo: Jordan Brown, n° 81 del ranking mondiale. Il nordirlandese, dopo aver stupito tutti ai quarti e in semifinale, batte anche O'Sullivan con un testa a testa durato 17 frame. Il trofeo è suo.

