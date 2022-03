Snooker

Snooker, Welsh Open - O'Sullivan sale sul tavolo per colpire, ma manca le rosse

SNOOKER - Colpo col rest per colpire la nera e per farlo O'Sullivan sale addirittura sul tavolo. Non è però un colpo buono per Ronnie perché non riesce a piazzarla per il colpo successivo, mancando le rosse.

00:00:22, 2 ore fa