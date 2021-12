Come già successo nel 2020, l’anno solare dello snooker si chiude con il World Grand Prix, torneo riservato ai primi 32 giocatori della One Year List, cioè la classifica dei guadagni nei tornei validi per il ranking che si sono disputati fin qui nella stagione in corso. La particolarità del torneo è che il tabellone viene compilato basandosi proprio sulle posizioni nella classifica stagionale e non su quella ufficiale, con la possibilità di dare vita ad incroci tra big fin dai primi turni.

La storia

La prima edizione del World Grand Prix si disputò come torneo non valido per il ranking nel 2015 a Llandudno, in Galles, e venne vinto da Judd Trump che in finale superò Ronnie O’Sullivan. Dalla seconda edizione, sempre nella stessa sede, il torneo diventò valido per il ranking e venne vinto da Shaun Murphy. Dal 2017 l’evento si spostò in Inghilterra con due edizioni a Preston e due a Cheltenham di cui una nel febbraio del 2020, mentre l’ultima edizione si disputò nel dicembre dello stesso anno (ma nella stagione successiva) a Milton Keynes. Da quest’anno il torneo si sposta a Coventry e verrà disputato alla Coventry Building Society Arena, un complesso polifunzionale che comprende anche uno stadio per il rugby e il calcio che tra il 2013 e il 2019, quando si chiamava Ricoh Arena, ospitò sette edizioni del Champion of Champions di snooker. Nell’albo d’oro troviamo i nomi di Barry Hawkins nel 2017, Ronnie O’Sullivan nel 2018 e Neil Robertson nella prima delle due edizioni del 2020. Ma il plurivincitore con tre titoli è Judd Trump, che oltre all’edizione inaugurale vinse anche quella del 2019 e poi la seconda del 2020, presentandosi quindi a questo World Grand Prix 2021 come campione in carica.

Il format

Come detto il torneo è riservato ai migliori 32 giocatori della classifica stagionale, con tabellone compilato seguendo la One Year List ed accoppiamenti di primo turno con il numero 1 di questo particolare ranking che sfida il numero 32, il numero 2 che affronta il 31 e così via. Ma anche gli accoppiamenti dei turni successivi seguono questa griglia, con la possibilità di scontri tra big già nei primi turni. L’evento si disputa da lunedì a domenica ma, come tradizione nei tornei prodotti da ITV, non si gioca al lunedì pomeriggio e al sabato pomeriggio. Il primo turno inizierà quindi lunedì sera e si concluderà mercoledì pomeriggio, con il secondo turno (ottavi di finale) che si svilupperà tra mercoledì sera e giovedì pomeriggio. Fin qui i match saranno al meglio dei 7 frame con due incontri previsti in ogni sessione sui due tavoli in opera. Un solo match per sessione a partire dai quarti di finale, che si disputeranno tra giovedì sera e venerdì pomeriggio al meglio dei 9 frame. Le due semifinali saranno una venerdì sera e l’altra sabato sera al meglio degli 11 frame, mentre la finale sarà domenica su due sessioni al meglio dei 19 frame, con 8 frame al pomeriggio e un massimo di 11 alla sera.

I protagonisti

L’unico big assente a sorpresa sarà il vicecampione del mondo Shaun Murphy, che pur essendo numero 6 del ranking ufficiale ha avuto, anche in virtù di problemi fisici, una pessima prima parte di stagione che lo colloca al numero 35 della lista di riferimento. Non sorprende invece l’assenza di Ding Junhui, che ultimamente ha giocato poco e male, mentre gli altri big ci saranno tutti, anche se molti di loro non avranno la solita collocazione in tabellone come teste di serie principali. Ad esempio il campione del mondo e numero uno del ranking Mark Selby è solo al numero 21 del seeding, mentre il numero 2 del mondo Judd Trump è la testa di serie numero 13 nonostante abbia vinto il Champions of Champions, che pur essendo il secondo torneo più ricco disputato fin qui non è valido per le classifiche. La testa di serie numero uno di questo torneo è Zhao Xintong, che con la sorprendente vittoria dello UK Championship e le relative 200 mila sterline di premio guida la classifica stagionale. Zhao giocherà lunedì sera il suo match di primo turno contro Martin Gould ma per avere un quadro completo del tabellone, e quindi del calendario, bisognerà aspettare la conclusione dello Scottish Open perché le teste di serie dalla 2 alla 4 potrebbero cambiare a seconda del risultato della finale tra John Higgins e Luca Brecel. Per quanto riguarda i primi quattro giocatori del ranking mondiale sappiamo che al primo turno Mark Selby affronterà Barry Hawkins, Judd Trump giocherà contro Ben Woollaston, Ronnie O’Sullivan se la vedrà con Andy Hicks e Neil Robertson sfiderà Noppon Saenghkam.

Su Eurosport

Seguiremo il World Grand Prix da lunedì 13 a domenica 19 con dirette sui canali di Eurosport e copertura integrale di entrambi i tavoli sull’app di Eurosport e su discovery+. Gli appuntamenti sono per le 13,55 e le 19,55 di ogni giorno ad eccezione di lunedì e sabato, quando si gioca solo alla sera.

