Snooker, World Grand Prix Tom Ford che colpaccio! Batte 4-3 Judd Trump e lo elimina agli ottavi

SNOOKER - Tom Ford si qualifica ai quarti di finale del World Grand Prix eliminando un irriconoscibile Judd Trump, che continua il suo momento no. L'inglese è stato abbastanza assente durante la partita e Ford non ha esitato a cogliere l'occasione per eliminarlo e guadagnarsi la chance di sfidare nel prossimo turno uno fra Mark Allen o Mark Selby.

00:03:00, un' ora fa