Snowboard

Olimpiadi invernali - Omar Visintin dà spettacolo in semifinale!

PECHINO 2022 - Grandissima run per Omar Visintin nella semifinale di Snowboard Cross a squadre. L'azzurro è perfetto per tutta la prova, chiudendo davanti a Team USA e dando a Michela Moioli anche un po' di margine per la sua seconda, e decisiva, run.

00:01:32, un' ora fa