Snowboard

Olimpiadi Invernali, Snowboard: Moioli-Visintin, coppia d'argento: il mini-movie della loro impresa

PECHINO 2022 - Michela Moioli e Omar Visintin hanno regalato la medaglia d'argento all'Italia nella prima storica edizione olimpica della gara di snowboardcross. Per la bergamasca una medaglia che ha il sapore della rivincita dopo la caduta e il flop nella gara femminile mentre per il "baffo" di Merano si tratta della seconda medaglia in questi Giochi strabilianti per lui.

00:02:42, 32 minuti fa