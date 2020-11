Snowboard

VIDEO - Ester Ledecka doppio oro in Snowbord e Sci Alpino: è leggenda

Riviviamo in parallelo i trionfi dell'atleta ceca a PyeongChang 2018: prima l'oro a sorpresa nel SuperG di sci alpino e poi il bis nel Gigante parallelo di snowboard, specialità in cui era la grande favorita fin dalla vigilia. Nessuno aveva mai vinto due ori in due sport diversi dal 1928 (e comunque si trattava di sport complementari come sci di fondo e combinata nordica).

00:01:19, 0 Visualizzazioni, 24/02/2018 A 08:08