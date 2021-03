Michela Moioli conquista il quarto posto finale della penultima tappa di Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross che si è tenuta a Bakuriani (Georgia). A vincere è stata la campionessa del Mondo Charlotte Bankes, mentre sugli altri due gradini del podio sono salite, nell’ordine, la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Faye Gulini. Michela si consola parzialmente riconquistando la testa della classifica di Coppa del Mondo, in vetta alla quale, però, vi è anche la ceca Eva Samkova che ha gli stessi punti della bergamasca.

Formalmente, a dire la verità, è proprio Samkova la leader, in virtù dei migliori piazzamenti. Se dovesse saltare l’ultima tappa in programma, quella di Veysonnaz (Svizzera), per Moioli si concretizzerebbe una beffa atroce. Ad ogni modo, al momento la prova elvetica non è a rischio, a maggior ragione considerando che l’anno scorso si svolse nonostante fossimo già in piena pandemia. Peraltro, la pista in questione è una delle preferite di Moioli, la quale vi ha già vinto quattro volte.

Moioli quarta a Bakuriani e primato in Coppa del Mondo

Venendo alla gara odierna in sé, Michela Moioli è stata l’unica azzurra capace di superare i quarti di finale. Raffaella Brutto, che era in batteria con la bergamasca, e Sofia Belingheri, la quale è caduta durante la sua manche, infatti, si sono dovute arrendere a questo punto della competizione. Moioli non ha avuto problemi nemmeno in semifinale, nella quale sfidava ben tre atlete francesi, tra cui Chloe Trespeuch che è stata capace di strappare l’altro pass per la Big Final.

La notizia clamorosa, invece, è arrivata dall’altra semifinale: Eva Samkova è stata battuta da Faye Gulini e Charlotte Bankes. La ceca, tuttavia, è riuscita a limitare i danni vincendo la Small Final e conquistando, dunque, il quinto posto finale. Nella Big Final, Moioli era partita bene, ma, come ieri nel secondo tratto è calata ed è stata superata da tutte e tre le avversarie.

