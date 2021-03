Snowcross

Snowboardcross, Moioli 4a a Bakuriani; Samkova vince e vola in testa

SNOWBOARD CROSS - Michela Moioli si batte come una leonessa ma non incide nella Big Final a Bakuriani (Georgia): vince Eva Samkova, che vola in testa alla classifica generale, seconda Pereira De Sousa e terza Jacobellis.

