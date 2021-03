Snowcross

Snowboardcross, Omar Visintin centra la prima vittoria stagionale (6ª in carriera) a Bakuriani

Omar Visintin raccoglie il sesto successo in Coppa del Mondo di snowboardcross sulle nevi di Bakuriani (Georgia), nella penultima tappa dell’edizione 2021. Per l'azzurro si tratta della prima vittoria in questa stagione. Quarto posto di Lorenzo Sommariva, qualificatosi per la Big Final.

00:01:50, 16 minuti fa