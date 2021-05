Il tema dell'identità di genere è più caldo che mai di questi tempi e l'Italia lo sa bene per le polemiche che fanno da strascico all'approvazione del DDL Zan. In ogni caso, la questione meramente fisica legata allo sport racchiude in sé degli aspetti da non sottovalutare e che portano comunque a delle riflessioni.

Gli atleti trans e lo sport

Eravamo abituati a vedere la brasiliana Edinanci da Silva sui tatami olimpici combattere e vincere: la judoka era nata ermafrodita, ma aveva completato la transizione chirurgica e quindi gareggiava con le donne, senza particolari scalpori. Uno dei casi più controversi del tema, però, è stato quello di Caster Semenya, atleta del Sudafrica con caratteri ermafroditi che ha sempre gareggiato tra le donne, e dalle sue avversarie è sempre stata rifiutata in quanto considerata "uomo". Le fattezze mascoline non hanno mai aiutato Caster, che subì anche uno stop da parte dell'allora IAAF per livelli di testosterone troppo alti. Col tempo, grazie a questo caso, si è andati avanti con i protocolli legati sia all'etica, sia al rendimento sportivo. E per Tokyo si è cambiata la regola: non è più necessaria l'operazione finale per poter stabilire un genere, a stabilire la possibilità o meno di gareggiare saranno i livelli ormonali.

Laurel Hubbel, prima trans di Tokyo

E di queste nuove regole sui livelli ormonali si fa forte la neozelandese Laurel Hubbard, quarantatreenne nata uomo (e che ha anche gareggiato in prove maschili) ma che da una decina d'anni è diventata donna e ora ha raggiunto i requisiti per poter essere ammessa anche alle gare femminili organizzate dal CIO, dopo aver già partecipato come donna ai Giochi del Commomwealth nel 2018. La squadra neozelandese non è ancora stata formata, ma visti i nuovi criteri e la condizione di Hubbard, è molto probabile che l'atleta farà parte della spedizione per Tokyo.

