Speedway

Speedway of Nations: la finale U21 è della Polonia, battuta la Repubblica Ceca gli highlights

SPEEDWAY OF NATIONS – La Polonia ha trionfato venerdì nella finale del Gran Premio di Danimarca contro la Repubblica Ceca nella categoria under 21. La Gran Bretagna è arrivata terza. In finale, la Polonia ha sfruttato i guai di Chlupac per assicurarsi una vittoria per 6-3.

00:05:08, 23 minuti fa