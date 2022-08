Siamo giunti al settimo round del FIM Speedway GP. Si torna a Wroclaw dove tutto ebbe inizio nel lontano 1995, con la prima gara del campionato. Lo Stadio Olimpico ospita regolarmente le competizioni del locale team Sparta Wroclaw ed è una delle arene più famose del panorama internazionale. Si tratta della pista di casa per il campione del mondo Artem Laguta, per l'eroe locale Maciej Janowski e per il tre volte campione iridato Tai Woffinden.

Doyle si accascia sulla linea di partenza

Nell'ultimo precedente a vincere fu l'attuale leader del campionato Bartosz Zmarzlik, davanti a Laguta, Madsen e Woffinden. Riuscirà a ripetersi nel 2022?

Zmarzlik a terra nella batteria 15

Il programma

Il programma del settimo round di FIM Speedway Gran Prix è racchiuso tutto nella giornata di sabato 27 agosto. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria.

Doyle s'impunta, sbaglia la curva e cade

Sabato 27 agosto

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

Pronti-via, vanno giù in due

SPEEDWAY GP DI POLONIA LIVE SU DISCOVERY+

Il Gp di Polonia, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Perde il controllo e si schianta sotto le barriere, ma sta bene

La classifica

Zmarzlik ha fatto della costanza il suo punti di forza e gestisce un vantaggio di 22 punti, nonostante la sola vittoria conquistata in tutta la stagione. Al secondo posto c'è il danese Madsen che deve ancora trovare il primo successo in questo campionato. I piloti più in forma sembrano essere il polacco Dudek e il britannico Bewley, vincitore dell'ultimo round a Cardiff.

Speedway of Nations: gli highlights dell'edizione 2022

1. ZMARZLIK (POL) 96 punti

2. MADSEN (DEN) 74

3. DUDEK (DEN) 65

4. BEWLEY (POL) 64

5. LINDGREN (SWE) 62

Zmarzlik non vince più, Bewley profeta in patria

