L'ultima qualifica della stagione di Speedway Gp vede Dan Bewley prevalere sulla pista di Torun, in Polonia. Il britannico precede lo slovacco Vaculik e il danese Madsen, preparandosi al meglio alla lotta per la medaglia di bronzo 2022 nella gara di questa sera.

Moto incontrollabile, Bewley viene sbalzato sul muro

Ad

Bartosz Zmarzlik è matematicamente campione, la battaglia è ancora aperta per i restanti due gradini del podio. Madsen è favorito per il secondo posto, il terzo posto se lo giocheranno Dudek, Lambert, Bewley, Lindgren, Janowski e Woffinden.

GP Poland Ultimo round a Torun, passerella per il neo campione Zmarzlik IERI ALLE 07:57

Madsen si ritira in semifinale, per Zmarzlik scatta la festa

La cronaca

Il fresco vincitore della categoria SGP2, riservata agli under 21, prende il via del Gp di Torun. Jakub Miskoviak fa subito vedere il suo talento fissando il primo riferimento della sessione sotto i 14 secondi, tenendosi dietro Michelsen.

Speedway Gp, contatto nella finale! Michelsen ko, Madsen protesta

Dan Bewley alza l'asticella con un notevole 13.543 che sembra fin da subito poter valere la pole. Due decimi più lento il danese Madsen. Martin Vaculik si avvicina al tempo del britannico ma resta dietro per pochi centesimi.

Ma dove passa Madsen! Il ruota a ruota più bello dell'anno?

Partenza non eccezionale per il neo campione del mondo Zmarzlik, il suo 13.977 non basta per raggiungere le posizione alte della classifica. La pista viene bagnata a metà qualifica, rendendo difficile il miglioramento dei tempi. Il miglior tempo è quello di Dan Bewley.

1. BEWLEY 13.547

2. VACULIK 13.591

3. MADSEN 13.758

10. ZMARZLIK 13.904

Alle ore 19 il GP di Torun live su discovery+.

Zmarzlik e i suoi tre titoli mondiali

Speedway Zmarzlik e i suoi tre titoli mondiali 26/09/2022 ALLE 14:50