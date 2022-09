Speedway Gp 2022 che si sposta in Svezia a una settimana Malilla’s Skrotfrag Arena che ha ospitato per la prima volta il campionato internazionale nel 2005. La pista svedese è la tana del locale club Dackarna, campioni in carica della Bauhaus Elitserien. Nono round per loche si sposta in Svezia a una settimana dal Gp di Danimarca . Si corre nel cuore delle foresti scandinave, alla’s Skrotfrag Arena che ha ospitato per la prima volta il campionato internazionale nel 2005. La pista svedese è la tana del locale club Dackarna, campioni in carica della Bauhaus Elitserien.

Occasione ghiotta per Bartosz Zmarzlik che se dovesse chiudere davanti al danese Madsen riuscirebbe a chiudere il discorso campionato. Il polacco ha vinto in Svezia lo scorso anno davanti a Laguta. Il Gp di Svezia, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery+ ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Il programma

Il penultimo appuntamento di FIM Speedway Gran Prix si svolge interamente nella giornata di sabato 17 settembre. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque in modo che tutti si incontrino una volta), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria. Il GP di Svezia sarà trasmesso integralmente e senza interruzioni pubblicitarie su Discovery+ ed Eurosport Player.

Sabato 17 settembre

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19.00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

La classifica

Come detto, tappa potenzialmente decisiva per il campionato. Zmarzlik si è imposto una settimana fa in Danimarca per il secondo successo stagionale. 20 punti di vantaggio su Madsen che ha bisogno di battere il polacco per tenere aperta la corsa al titolo. Il danese ha chiuso sul podio le ultime due gare, ma non ha mai vinto in questa stagione. Buon finale di stagione per i britannici Lambert e Bewley che ambiscono al secondo posto in classifica. Solo ottavo il padrone di casa Lindgren che vorrà far valere il fattore campo in questo weekend.

1. ZMARZLIK (POL) 128 punti 2. MADSEN (DEN) 108 3. BEWLEY (GBR) 91 4. DUDEK (POL) 90 5. LAMBERT (GBR) 86

SPEEDWAY GP DI SVEZIA LIVE SU DISCOVERY+

