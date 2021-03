Sport Invernali

In volo con gli sci ai piedi, Valentin Delluc alla James Bond nell'ultimo video Red Bull

SCI - L'ultimo video della Red Bull è davvero impressionante: il francese Valentin Delluc vola letteralmente con gli sci ai piedi sopra un resort completamente deserto. "From Avoriaz With Love" è davvero una clip imperdibile, per come è stata filmata e per le immagini che offre.

00:01:35, un giorno fa