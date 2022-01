Marco Melandri spiazza tutti con delle dichiarazioni che attireranno sicuramente l'attenzione. Nel momento in cui nel mondo infuria ancora la pandemia, si stanno combattendo battaglie vaccinali in più parti del pianeta e l'ambiente sportivo è scosso dalla vicenda che riguarda Novak Djokovic spiazza tutti con delle dichiarazioni che attireranno sicuramente l'attenzione.

L'ex centauro italiano si dichiara infatti novax e spiega a mowmag.com di aver voluto ammalarsi di Covid di proposito.

Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida.

Per poter lavorare, infatti, in Italia come in molti altri Paesi, è necessario il green pass, che viene rilasciato o con il vaccino o con un certificato di guarigione dal virus, perciò per Melandri l'unica opzione è sembrata quella di ammalarsi:

Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa. Mia figlia non è risultata neanche positiva. Io non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà.

Su Instagram qualche giorno fa era arrivato anche l'annuncio della sua positività, con toni polemici e poco pacati soprattutto nei confronti delle istituzioni. "Se fosse successo il contrario???? Per me esistono solo Negativi o Positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, cosi come che i nostri diritti non esistono piu! Se fate i bravi vi lasciano una carta verde dove avete il beneficio” di poter lavorare e poter studiare… Stiamo scherzando??? Mi sono esposto contro il Green Pass e sono stato etichettato complottista, No Siringa, Terrapiattista”.. Non sono niente di tutto questo ma solo per la libertà di scelta, come la nostra costituzione vuole, anzi vorrebbe… Spegnete Tv, Radio e quant’altro, uscite all’aria aperta e godetevi la natura, guardate con i vostri occhi, pensate con la vostra testa… Vi renderete conto che la vita va avanti… Io saró sempre e comunque libero, quando la sera mi guardo allo specchio non ho nulla da recriminarmi e so di poter dormire sonni tranquilli".

