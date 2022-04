L’Università del Motociclismo di Assen, tappa del Mondiale 2022 di Superbike, conferisce la propria laurea in gara-1 a Jonathan Rea. L’asso nord-irlandese della Kawasaki ha guidato da 110 e lode la sua ZX-10RR, avendo la meglio al termine di una manche molto combattuta, sul passo dell’1:34 alto e 1:35.0. 16° sigillo per Johnny nei Paesi Bassi che si conferma uno dei suoi feudi e 99° centro per lui con la Kawa e a questo punto quota 100 è davvero a un passo.

Rea ha preceduto in un vero e proprio arrivo in volata lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) di 0.103 e il campione del mondo 2021, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) di 1.014. Una gara in cui i primi tre, soprattutto nel finale, hanno fatto una grande differenza e la fluidità del n.65 è stato il fattore discriminante per portarsi a casa questo successo e soprattutto per prendersi la vetta provvisoria della classifica mondiale ai danni proprio di Bautista (Jonathan Rea 79 punti, Alvaro Bautista 77, Toprak Razgatlioglu 55).

Alle spalle dei primi tre un ottimo Andrea Locatelli (Yamaha) che nelle prime fasi ha cercato di tenere il ritmo, ma nella seconda ha dovuto un po’ rallentare per non rischiare di vanificare un’ottima prestazione. Per il centauro italiano un quarto posto a 9.712 positivo. A completare la top-10 troviamo lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 17.451, il francese Loris Baz (BMW) a 17.083, il tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 22.002, l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) a 24.545, il britannico Scott Redding (BMW) a 25.118 e l’altro italiano Axel Bassani (Ducati) a 26.938. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, da segnalare il 14° posto di Roberto Tamburini su Yamaha, mentre ritiri per Michael Ruben Rinaldi e Gabriele Ruiu. Appuntamento a domenica per la Superpole Race e gara-2.

CLASSIFICA GARA1 GP OLANDA 2022 SUPERBIKE

1. J. REA (KAWASAKI) - 2. A. BAUTISTA (DUCATI) +0.103 3. T. RAZGATLIOGLU (YAMAHA) +1.014 4. A. LOCATELLI (YAMAHA) +9.712 5. I. LECUONA (HONDA) +17.451 6. L. BAZ (BMW) +17.983 7. P. OETTL (DUCATI) +22.002 8. G. GERLOFF (YAMAHA) +24.545 9. S. REDDING (BMW) +25.118 10. A. BASSANI (DUCATI) +26.938

