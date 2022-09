Alvaro Bautista ha vinto gara-1 del GP di Catalogna 2022, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Barcellona. Lo spagnolo è scattato perentoriamente dalla griglia di partenza e dopo tre giri di sfida con Toprak Razgatlioglu è riuscito a fare il vuoto e a involarsi in solitaria verso la linea del traguardo. L’alfiere della Ducati si è imposto con addirittura 8.6 secondi di vantaggio sul britannico Jonathan Rea, resosi protagonista di una strepitosa rimonta e secondo all’arrivo con la sua Kawasaki davanti al sorprendente statunitense Garrett Gerloff (terzo con la Yamaha).

Alvaro Bautista ha conquistato il nono successo stagionale (il quinto in gara-1) e ha ulteriormente allungato in testa alla classifica generale, dove ora vanta 44 punti di vantaggio nei confronti di Razgatlioglu. Il Campione del Mondo si era imposto nelle ultime due prove in sella alla sua Yamaha e sembrava poter ricucire ulteriormente lo strappo, ma oggi è scivolato progressivamente indietro dopo la battaglia iniziale e si è dovuto accontentare del quinto posto, dopo aver subito nel finale il sorpasso da parte del buon Michael Ruben Rinaldi, quarto con la Ducati.

Rea si trova invece a 52 lunghezze di ritardo. Da annotare l’ottavo posto di Axel Bassani con la Ducati e la nona piazza di Andrea Locatelli con la Yamaha, preceduti dallo spagnolo Iker Lecuona e dal britannico Alex Lowes con la seconda Kawasaki. Domani si tornerà in pista per la superpole race e la gara-2, Razgatlioglu e Rea dovranno cercare di contenere Bautista per tenere aperto un campionato che prevede altri quattro Gran Premi.

