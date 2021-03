Surf

Leonardo Fioravanti: “Il surf è cambiato, festini e alcol appartengono al passato”

SURF – Leonardo Fioravanti smonta un luogo comune relativo al surf: non è più uno sport per festaioli, ora si fa sul serio e per primeggiare bisogna essere super atletica e avere un’etica del lavoro estremamente pronunciata. Ecco uno stralcio della sua intervista in ESCLUSIVA per Eurosport.

00:02:38, 20 ore fa