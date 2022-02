Tennis

Nadal dopo il successo ad Acapulco: "Non potrei essere più felice, vittoria importante per me"

ATP ACAPULCO - Il tennista maiorchino non trattiene l'entusiasmo dopo il successo in finale contro il britannico Cameron Norrie che gli consente di raggiungere quota 91 titoli vinti in carriera: "Ci sono stati momenti difficili durante il match ma ho saputo sfruttare le mie chance. Giocare in Messico è sempre speciale per me, questa gente riesce a trasmettersi sensazioni uniche".

00:01:08, un' ora fa