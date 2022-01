Tennis

ATP Adelaide 2 - Moutet-Monteiro 6-4 6-4, gli highlights dei quarti di finale

ATP ADELAIDE 2 - Il francese Corentin Moutet strappa il pass per la semifinale grazie alla vittoria per 6-4 6-4 sul brasiliano Thiago Monteiro. Moutet affronterà il connazionale Rinderknech in semifinale.

00:04:20, un' ora fa