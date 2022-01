Non arrivano buone notizie dall’ATP di Adelaide II. Sul cemento australiano Lorenzo Musetti (n.60 del mondo) avrebbe dovuto disputare il suo match d’esordio contro il francese Benjamin Bonzi (n.65 ATP). Una partita che non è andata in scena per un problema fisico per il classe 2002 di Carrara. Una criticità alla spalla destra, infatti, ha impedito al toscano di giocare contro il transalpino e si spera che questo ritiro sia solo a scopo precauzionale e non vada invece a mettere in dubbio la presenza di Musetti negli imminenti Australian Open (17-30 gennaio).

L’azzurro avrebbe avuto bisogno di giocare, considerando i problemi nel giocare su una superficie rapida. Uno stop, quindi, che non ci voleva in questo inizio di stagione

Ad

Ad affrontare Bonzi, quindi, sarà lo spagnolo Roberto Carballés Baena (n.76 del ranking)

ATP, Adelaide Monfils è il primo campione del nuovo anno: battuto Khachanov IERI A 09:37

Musetti dà spettacolo a Parigi: i suoi 5 colpi più belli

ATP, Adelaide Moutet squalificato per pesanti ingiurie nella partita con Laslo Djere 05/01/2022 A 09:29