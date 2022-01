Tennis

Tennis, ATP Adelaide 2 - Marin Cilic-Tommy Paul 4-6 6-2 6-3, gli highlights dei quarti di finale

ATP ADELAIDE 2 - Il croato Marin Cilic ha sconfitto l'americano Tommy Paul 4-6, 6-2 6-3 in tre set nei quarti di finale dell'ATP Adelaide 2. Cilic ha impiegato quasi due ore per sbarazzarsi del numero 41 del mondo. In semifinale si misurerà col vincitore di Vukic-Kokkinasis.

00:04:20, 28 minuti fa