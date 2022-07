Lorenzo Musetti ha dipinto un piccolo capolavoro Francisco Cerundolo sabato 23 luglio. ha dipinto un piccolo capolavoro liquidando in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (6-4 6-3) nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo. E ora avrà la grande chance di accedere all'atto conclusivo del torneo sulla terra rossa tedesca sfidando l'argentinosabato 23 luglio.

Ad Amburgo, l'azzurro ha ritrovato il suo miglior tennis dopo l'esperienza poco significativa sull'erba, conclusa con tre sconfitte al primo turno tra Stoccarda, Queen's e Wimbledon. Anche Cerundolo, però, sta vivendo un momento estremamente positivo con una striscia aperta di nove vittorie consecutive, apertasi con il trionfo della scorsa settimana nel torneo di Bastad.

QUANDO E A CHE ORA SARA’ MUSETTI-CERUNDOLO?

Il match valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Amburgo si terrà sabato 23 luglio come secondo match di giornata sul campo principale, non prima delle ore 15.30

AMBURGO 2022 - MUSETTI-CERUNDOLO, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo ATP 500 di Amburgo è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre.

Un tweener di Lorenzo Musetti, ATP Amburgo 2022 Credit Foto Getty Images

IL PERCORSO DI LORENZO MUSETTI

Primo turno - b. Dusan Lajovic 6-7 7-6 6-3

Ottavi di finale - b. Emil Ruusuvuori 6-4 7-5

Quarti di finale - b. Alejandro Davidovich Fokina 6-4 6-3

IL PERCORSO DI FRANCISCO CERUNDOLO

Primo turno - b. Daniel Altmaier 2-6 6-4 6-2

Ottavi di finale - b. Andrey Rublev 6-4 6-2

Quarti di finale - b. Aslan Karatsev 6-3 4-6 7-6

