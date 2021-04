Terzo successo consecutivo e bilancio complessivo di 6 set vinti su 6 da parte di Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il fenomeno altoatesino classe 2001 si è imposto anche sul russo Andrey Rublev conquistando il pass per le semifinali della kermesse catalana. Sinner ha messo in mostra una prestazione "monstre", rifilando un netto 6-2 7-6 al numero 7 del ranking mondiale e regalandosi la possibilità di sfidare domani Stefanos Tsitsipas. Con la vittoria odierna, Jannik balza in 18ma posizione nella classifica ATP e consolida il suo settimo posto nella Race to Torino 2021, continuando a sognare un posto nelle Finals di fine anno. Qui sotto gli highlights del quarto di finale contro Rublev.