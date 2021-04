Un altro scalpo di un top10 per Jannik Sinner: dopo Goffin, Tsitsipas e Zverev l'enfant prodige azzurro demolisce il n° 7 del mondo, Andrej Rublev. Sulla terra battuta di Barcellona l'allievo di Riccardo Piatti regola Mr. 26 vittorie nel 2021 con un netto 6-2 7-6(6) in un'ora e 38 minuti e attende il vincente di Tsitsipas-Auger-Aliassime. "Devo accettare tutti i momenti difficili della partita" abbozza poco dopo l'ultimo 15. E così ha fatto: appena prima di chiudere ha cancellato un set point al moscovita. Dettagli che fanno la differenza nella scalata al ranking. Intanto da lunedì sarà comunque n° 18 del mondo, suo miglior risultato in carriera.

La cronaca del match

Sinner parte deciso e mette subito la freccia nel secondo game in battuta del russo: il tennis dell'altoatesino è vario (palle corte, cambi di ritmo improvvisi) e riesce a domare in scioltezza le frustate di Rublev da fondo campo. Il secondo break nel settimo gioco è l'immediata conseguenza del dominio tattico: l'allievo di Riccardo Piatti conquista il primo set 6-2 in appena 37 minuti. Nel secondo parziale si procede on serve fino al settimo game: break azzurro e contro-break moscovita immediato (dopo una reazione di rabbia del finalista di Montecarlo che nel cambio di campo si procura una ferita al ginocchio con la racchetta): Sinner tiene a livello mentale e si procura 3 palle break sul 5-5, 0-40, sprecandole. Si va al tie-break: il 19enne di Sexten mette il muso avanti, Rublev lo ricaccia indietro, guadagnando un set point, prontamente annullato a sua volta da Sinner che con un ace si guadagna la 6ª semifinale in carriera. La 1ª a livello 500, la 1ª sulla terra.

ATP, Barcellona Sinner: "Io e Rublev tiriamo forte, ma il tennis è anche altro" 16 ORE FA

Djokovic elogia Sinner: "E' il futuro e il presente del tennis"

ATP, Barcellona Sinner-Rublev, in palio la semifinale: quando e dove vederla 19 ORE FA