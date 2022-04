Buona la prima per Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista toscano ha sconfitto all’esordio l’argentino Sebastian Baez, numero 59 de mondo, in due set con un doppio 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Il tennista toscano ha sconfitto all’esordio l’argentino Sebastian Baez, numero 59 de mondo, in due set con un doppio 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Musetti si è preso così la rivincita sul sudamericano , che lo aveva superato la passata stagione alle Next Gen ATP Finals di Milano, mettendolo praticamente fuori dai giochi in ottica semifinale.

Ad

Nel prossimo turno Musetti affronterà il britannico Daniel Evans

ATP, Monte Carlo Rimpianti Musetti: Lorenzo illude, poi Schwartzman vince in rimonta 14/04/2022 A 13:36

Per Musetti una prestazione altalenante, chiusa con 14 vincenti e 17 errori non forzati per lui, mentre Baez ha fatto registrare 23 vincenti, ma anche 26 gratuiti. Musetti ha messo in campo il 61% delle prime avendo un rendimento pari al 68% di efficienza, mentre con la seconda ha ottenuto il 53% dei punti. Grande incisività dell’azzurro contro la seconda di Baez visto il 57% dei quindici.

Il match non era iniziato bene per Musetti, che ha subito immediatamente il break in apertura da Baez. Il toscano ha recuperato la parità nel quarto game e poi si è portato avanti di un break sul 4-2. L’azzurro, però, ha avuto un passaggio a vuoto nel game successivo, con Baez che poi ha pareggiato sul 4-4. Un primo set che sembrava avvicinarsi al tie-break, ma Musetti ha ancora tolto la battuta a Baez, chiudendo la prima frazione sul 7-5.

Molto simile l’andamento del secondo set. Baez subito avanti di un break nel terzo gioco, ma immediato controbreak di Musetti. Il toscano ha difeso una palla break nel settimo game, ma soprattutto non ha sfruttato ben tre match point sullo 0-40 nel decimo game. Ancora una volta, però, nel dodicesimo game, Musetti strappa il servizio (a zero) a Baez e conquista il set per 7-5. Nel prossimo turno Musetti affronterà il britannico Daniel Evans, testa di serie numero dodici del torneo.

Miracolo di Musetti: mezza volée con il polso bloccato

ATP, Monte Carlo Lungolinea fotonico di Musetti: riguarda il colpo da urlo 13/04/2022 A 17:55